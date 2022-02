Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Benedetta Fanelli, Founder di Khooa

Khooa è una startup che vuole digitalizzare la consulenza di immagine, rendendola così, accessibile a tutti. Grazie a Khooa è possibile ricevere una consulenza d’immagine professionale per valorizzare le proprie forme e caratteristiche cromatiche. L’utente inoltre, può accedere gratuitamente alla piattaforma anche per acquistare abiti e accessori.

Cos’è l’armocromia?

È un termine spesso utilizzato nell'industria cosmetica e della moda per descrivere un metodo per determinare i colori dell'abbigliamento e del trucco che si armonizzano con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona, con il vantaggio di poter utilizzare questo strumento per la pianificazione del guardaroba e la consulenza di stile.

In poche parole, è quando affermiamo: “questo colore mi sta bene”, oppure “con questo colore addosso sembro malata”.

“Khooa nasce per rendere la consulenza di immagine accessibile a tutti” – spiega Benedetta Fanelli, Founder di Khooa – “La consulenza d’immagine è un modo per vestirsi in base a ciò che ci fa stare meglio, e non in base ai trend, ed è in genere molto elitaria: veniva utilizzata per gli attori e per le celebrities ed era raro poterla utilizzare tutti i giorni. Il nostro obbiettivo è infatti quello di renderla digitale, facendo un sito dove si possono fare dei test per dare delle consulenze online e dove anche si possono comprare i vestiti che realmente ti donano”.

Come funziona?

È possibile fare un primo test gratuito online.

Dopo, se vorrai, potrai prenotare una consulenza (per te o per qualcun altro come idea regalo) in cui un professionista ti guiderà, tramite una video-call, nella scoperta delle tue caratteristiche principali – Bodyshape, Faceshape e Stagione armocromatica – e su come valorizzarle. Una volta prenotato il tuo slot ed effettuato il pagamento, Khooa ti invierà una mail con la conferma della prenotazione e il link della video-call, oppure con il codice del voucher regalo, che dovrai passare alla persona fortunata. Da lì, non dovrai fare più niente! Semplicemente, il giorno della consulenza dovrai avere a portata di mano: vestiti di tanti colori e modelli diversi, trucchi, uno specchio e, se vuoi, tue foto naturali con luci diverse, così da poterle confrontare. Il volto dovrà essere struccato, e sarà molto importante la posizione: assicurati di metterti davanti a una finestra o una fonte di luce diretta e neutra. Niente luci calde o fredde!

Inoltre, entro 5 giorni dalla consulenza, lo staff di Khooa ti invierà, allo stesso indirizzo mail che avrai usato per iscriverti, un report personale con il riassunto di tutto ciò che avete scoperto insieme. Così avrai la tua guida personale sempre a portata di mano… Un’ora del tuo tempo che cambierà per sempre come ti rapporti alla tua immagine!

