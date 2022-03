Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Laura Basili, founder di WomenAtBusiness

Potrebbe essere definito “Il tinder del lavoro per le donne” ma non fraintendete! Meglio lasciare spiegare il progetto alla founder, Laura Basile: “WomenAtBusiness è la prima piattaforma di incontri professionali basata su un algoritmo di matching delle competenze… Uno strumento concreto che le donne hanno per poter profilare le proprie competenze avendo l’opportunità di trovare un progetto professionale in linea con queste”.

Come funziona?

“Una donna si iscrive – gratuitamente - su Womenatbusiness.com e compila un form in tutti i campi richiesti - solo i profili completi possono essere infatti inseriti nel database sul quale lavora l’algoritmo. Non si tratta di un CV tradizionale… Chiediamo le esperienze passate ma soprattutto cosa si vuole fare in futuro. Questa è la novità… andare incontro alle esigenze di flessibilità e conciliazione di cui le donne hanno tantissimo bisogno”

Una volta che il profilo è nel database, quando c’è un “match”, ovvero quando c’è un progetto che richiede quelle competenze la donna riceve una mail che le fornisce informazioni sul progetto. Se questo le piace potrà, direttamente dalla sua dashboard personale su Womenatbusiness.com, segnalare la sua disponibilità e avere la possibilità di entrare in contatto con l’azienda.

Nata nel 2020, Women At Business è formata da un team di tre persone e da dieci “ambassador” che contattano le aziende al fine di creare sempre maggiori opportunità per le iscritte.

Le donne iscritte sono più di 6500 e più di 2500 i match già generati.

Negli ultimi due anni sono tantissime le donne che hanno perso il lavoro o sono state costrette a rinunciarvi. Women At Business è un progetto di economia circolare virtuosa che recupera competenze altrimenti perse e inutilizzate. Uno strumento concreto per rispondere alla questione dell’occupazione femminile in Italia.

Se cercate opportunità professionali o se siete un’azienda che le vuole offrire, trovate tutte le info su: Womenatbusiness.com