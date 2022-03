Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Niccolò Carlieri, Co-founder di Selectra Italia.

Per riassumerla con le parole di Annie, Selectra “…semplifica tutto ciò che normalmente è un grande sbattimento!”.

La sintesi è perfetta! ...ma vediamo più nel dettaglio di cosa si occupa questa start up nata nel 2015 su iniziativa di due giovanissimi e che oggi, dopo soli 7 anni, con un suo team di oltre 100 dipendenti con un’età media under 30, è uno dei più grandi comparatori di tariffe in Europa!

Selectra aiuta il consumatore ad orientarsi tra le diverse offerte di Luce, Gas, Internet tenendo in considerazione i propri consumi ed esigenze specifiche.

Il servizio è personalizzato per ogni utente, è gratuito e va ben oltre la semplice comparazione di tariffe. Selectra semplifica infatti anche le difficoltà che si affrontano per esempio in occasione del trasloco con i cambi di utenze, riducendo al minimo il tempo necessario per sbrigare tante pratiche burocratiche che in alcuni casi richiedono persino – ancora!? - l’invio di fax.

Per provare il servizio basta andare sul sito Selectra.com. Con le bollette alla mano è davvero molto semplice scoprire grazie al comparatore presente sul sito se ci sono opportunità di risparmio.

“Se per luce e gas se si è ancora legati al servizio di maggior tutela – ovvero il vecchio sistema di tariffa – si può risparmiare davvero tanto con il cambio ad altro gestore. Dato l’aumento dei prezzi dell’energia questo è un buon momento per dare un’occhiata e fare qualche comparazione in più…” spiega Niccolò Carlieri.

Un’opportunità anche per chi lavora da casa. Le bollette dei “privati” sono salite del 230% da quando si lavora in smart working e un supporto per orientarsi a trovare la tariffa migliore è più che mai utile in questo momento.

Le utenze non devono più essere una fonte di stress. Tutti i servizi di Selectra – on line o telefonici - sono offerti con professionalità, in maniera totalmente gratuita per il consumatore finale e sempre col sorriso!

Per informazioni e comparazioni: www.selectra.net