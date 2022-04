Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Massimiliano Curto CEO di WeTaxi.it

Se state pensando che con i prezzi della benzina alle stelle converrebbe trovare il modo di condividere un taxi la soluzione di questa start up fa per voi!

Stiamo parlando di WeTaxi.it, l’app per chiamare il taxi, già presente in 26 città italiane, che si differenzia da altri servizi per due importanti particolarità:

1) ti dice subito quanto spendi. La “tariffa garantita” ti avvisa subito della tariffa massima che per quella tratta potrai spendere.

2) ti permette di condividere il taxi risparmiando fino al 50%. Il “We” inserito nel nome dell’app si riferisce proprio a questa caratteristica innovativa del servizio!

In più, grazie a un recente accordo con Trenitalia, oggi WeTaxi consente ai passeggeri in viaggio tra Torino, Milano, Roma e Napoli di prenotare il servizio taxi insieme al biglietto ferroviario, garantendo così la copertura del viaggio dall’inizio alla fine.

Per tutte le info: WeTaxi.it