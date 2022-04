Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Daniele Bianchi Founder di Footure Lab

Footure Lab, ovvero… dove Calcio e Tecnologia si incontrano!

“Nato dall’incontro di uomini di campo ed esperti informatici, il progetto Footure Lab ha sentito l’esigenza di incanalare le sue energie nell’analisi di tutti gli elementi che comporranno il futuro del gioco più amato al mondo.”

Footure Lab è una startup italiana che mette a disposizione di chi opera nel mondo del calcio una serie di strumenti per analizzare match e calciatori con oltre 2000 variabili tecnico-tattiche.

La piattaforma, infatti, è in grado di "interpretare" i dati raccolti e di aiutare le società di calcio anche nella fase di scounting, per individuare giovani talenti da ingaggiare in tutto il mondo, bruciando l'agguerrita concorrenza dei top player europei.

Per informazioni: Footurelab.com