Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Nicola Leffi presidente di Starwordzz

Non è un errore “Starwordzz” si scrive proprio con due zeta finali. Un modo per richiamare la “generazione z” a cui la piattaforma principalmente si rivolge.

Nicola Leffi, presidente della start up, definisce Starwordzz “il booking dei viaggi studio”.

È prima piattaforma al mondo che raduna i ragazzi che vogliono fare esperienze linguistiche all’estero e le agenzie viaggi che propongono offerte.

Starwordzz è nata nel marzo 2001 per semplificare l’organizzazione dei viaggi studio. Solo in Italia, infatti, ci sono più di 100 operatori e più di 20.000 prodotti e riuscire ad orientarsi per trovare la soluzione giusta, senza buoni strumenti e filtri di ricerca e comparazione, era molto difficile.

Grazie a Starwordzz invece è possibile trovare il proprio “viaggio studio” ideale, incrociando esperienza e strumenti digitali con il supporto di professionisti. Starwordzz è composto da un team di professionisti di education & travel con esperienza ventennale ed è proprio uno “Star-Tutor” che aiuta l’utente a finalizzare l’acquisto.

Gli step per individuare la propria vacanza studio ideale sono molto semplici:

- crei la tua esperienza su misura scegliendo - grazie ai filtri - le caratteristiche del viaggio

- compari le proposte più interessanti

- prenoti e vieni contattato dal tuo Star-tutor per organizzare la partenza

Al momento l’offerta è focalizzata sulle vacanze studio per studenti tra i 10 e i 17 anni ma a breve sarà inserito l’orientamento per scegliere l’Università all’estero migliore. Non mancano sulla piattaforma anche proposte per viaggi studio per adulti.

Per informazioni: starwordzz.com