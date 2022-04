Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Edoardo Arnello founder di Accessi Way

Si parla spesso di accessibilità degli spazi pubblici e di barriere architettoniche ma troppo poco si prende in considerazione il problema dell'accessibilità degli ambienti digitali, eppure il 20% della popolazione mondiale è affetta da una qualche forma di disabilità che non gli permette di fruire dei contenuti offerti sul web.

“In pochi decenni il pianeta è diventato sempre più digitalizzato. Abbiamo praticamente creato una realtà parallela digitale, con cui stiamo progressivamente sostituendo tutto ciò che in passato si faceva fisicamente. Proprio dallo sviluppo di nuove tecnologie e dalla crescita dell’importanza del web nasce l’idea di disuguaglianza digitale…”

Accessiway nasce per rendere internet accessibile alle persone con disabilità abbattendo le barriere digitali attraverso NUOVE modalità.

Il processo - lungo e costoso - fino ad oggi usato per rendere accessibile un sito prevedeva di agire manualmente su ogni singola pagina web. Con Accessiway, grazie all’Intelligenza Artificiale e all’installazione di un plug in, bastano due giorni per rendere accessibile un sito, contribuendo a rendere il web un luogo più inclusivo.

Ad oggi AccessiWay ha reso accessibili oltre 140.000 siti nel mondo.

Per scoprire di più su cosa si può fare per rendere internet un diritto paritario, accessibile ad ogni persona: www.accessiway.com