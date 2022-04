Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Cristina Angelillo CEO di Marshmallow Games

Marshmallow Games è una startup innovativa che avvicina i bambini alle materie scolastiche attraverso il gioco e crea esperienze digitali interattive sicure per tutta la famiglia.

L’idea alla base della start up, ci racconta la CEO Cristina Angelillo, è quella di sfruttare la naturale predisposizione dei più piccoli nei confronti delle nuove tecnologie per utilizzarle a loro favore. Il lavoro del team di Marshmallow Games è quello di creare percorsi didattici per l’apprendimento capaci di rendere divertenti anche le materie ritenute più “noiose”, come ad esempio la matematica.

Ed è proprio dalla matematica che la start up è partita attraverso una linea di app di grande successo, “Math Tales”, incentrata sull’apprendimento diverte e innovativo di questa materia.

Nel 2016 è arrivata poi una nuova linea di app, “Explore&Play”, dedicata a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni in cui, attraverso divertenti animazioni e mini-giochi, sono affrontati diversi temi come l'astronomia, il corpo umano, il ritmo e la musica.

Al fine di accelerare il processo di realizzazione delle app il team ha poi creato un tool di authoring proprietario che consente di realizzare app interattive e mini-giochi senza alcuna competenza tecnica e anche grazie a questo asset, la start up ha avviato diverse collaborazioni con importanti enti aziende italiane e straniere – una su tutte UNICEF - supportandole nella realizzazione di esperienze digitali interattive per ragazzi.

Tutte le app sono tradotte in 6 lingue e sono state più volte featured da Apple sugli App Store di tutto il mondo. Altro elemento importante: in tutte le app i bambini non troveranno pubblicità, i contenuti sono tutti a misura di bambino!

“I giochi dedicati ai più piccoli contengono filastrocche inedite che porteranno i vostri bimbi a scoprire nuovi mondi e ad imparare sempre di più. Dall’area genitori dedicata potrete verificare costantemente i progressi effettuati dai vostri bambini” (www.marshmallow-games.com/it/about/)

L’ultima linea nata è “Smart Tales”… libri interattivi per bimbi smart!

Si tratta di racconti interattivi che insegnano ai piccolissimi le materie stem, ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ed anche tematiche quali la tolleranza, il rispetto, l’inclusione.

Per maggiori informazioni: marshmallow-games.com