Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Edoardo Scarpellini, Founder e AD di Quotidiana

La parola edicola nella sua etimologia racchiude una serie di significati interessanti e illuminanti sulla sua storia. In antichità, le edicole avevano a che fare con l’intimità e la sacralità del focolare: si chiamavano così i piccoli tempietti dove venerare un’unica divinità e solo successivamente divennero i chioschi che tutti conosciamo.

L’edicola, dunque, è sempre stato un punto di riferimento per le persone, anche sacro, all’interno di piazze e città. Oggi, purtroppo, sono dei luoghi in via d’estinzione.

Per questo è nata Quotidiana, un’impresa innovativa che ha il nobile obiettivo di rivalorizzarle e salvarle.

Edoardo Scarpellini, Amministratore Delegato del progetto, ha sottolineato che ogni giorno chiudono circa tre edicole, l’obiettivo della sua start-up è quindi quello di riunirle tutte sotto un’unica insegna - Quotidiana per l’appunto- e farle diventare delle vere e proprie oasi di quartiere con un’offerta ampia e multi-differenziata!

Quotidiana vuole andare ben oltre la vendita dei giornali favorendo la spesa di prossimità e offrire prodotti di alta qualità per gli abitanti del quartiere: piatti sia caldi che freddi, pane, verdure e beni di prima necessità.

E non finisce qui! Quotidiana si fa carico di inediti servizi. Se vi serve un tampone rapido? Quotidiana lo fa. Una bolletta improvvisa da pagare? Quotidiana può. Avete bisogno di un aiuto in casa per pulire, badare ad un vostro caro, regalarvi uno chef a domicilio? Quotidiana arriva fino a casa vostra.

Insomma, se anche voi amate le edicole e le considerate degli aggregatori sociali da preservare non vi resta che fare parte di questo bellissimo progetto: sia diventando frequentatori che azionisti. Quotidiana ha un crowdfunding attivo che la aiuterà ad allargare i suoi punti vendita lungo tutto il territorio e a perfezionare la sua ampia gamma di servizi alle persone.

Per informazioni: Quotidiana - la spesa di tutti i giorni in edicola