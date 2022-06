Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Andrea Severino, CEO e Founder di Healthy Virtuoso

Nel nostro ormai spazio dedicato alle start-up di Tutto bene a 105, abbiamo avuto il piacere di conoscere Andrea Severino, CEO e Founder di Healthy Virtuoso, la start-up vincitrice del recente SIOS SARDINIA EDITION dello scorso maggio.

Gli intenti dietro a questa nuova idea di business sono effettivamente virtuosissimi: Healthy Virtuoso è un servizio pensato per aiutare le multinazionali a prendersi cura del benessere psicofisico dei propri dipendenti attraverso un’applicazione per smartphone gratuita che ogni giorno valorizza gli stili di vita salutari.

Virtuoso consente di fidelizzare i dipendenti di un’azienda attraverso meccanismi di gioco basati su premi e ricompense; in base ad azioni utili alla propria salute come dormire bene e regolarmente, fare sport, meditare ecc. si possono sfidare colleghi e vincere dei premi: voucher spendibili in store on-line, smartwatch o giorni di ferie!

Ma quello che più importa oltre ai punti è quello che si ottiene: una vita molto più sana, un ambiente di lavoro friendly, maggiormente disteso e coeso.

