Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Luca De Bellis, CEO e Founder di Garipalli

Garipalli è quel luogo dove folli idee prendono forma. Dove il gioco si unisce alla scoperta. Dove il digitale incontra il fisico.

Si tratta di una start-up che unisce il digital al turismo reale creando esperienze immersive di gioco phygital all’interno di città turistiche. Si chiamano City escape, come le famose escape room ma in città, e consentono di conoscere i luoghi attraverso l’organizzazione di attività ludiche di gruppo.

Il valore aggiunto di Garipalli rispetto a chi organizza questo genere di attività è l’app. Quest’ultima consente di vivere l’esperienza anche a livello digital -oltre che reale- prima dell’evento, creando un’atmosfera immersiva e aumentata che anticipa l’esperienza live.

Luca De Bellis, fondatore e CEO di Garipalli, ci ha raccontato la sua storia e il suo nome decisamente creativo: Garipalli nasce dall’unione delle prime quattro lettere di Garibaldi, “Gari”, e dalla parola “Palli”, che in coreano significa veloce, immediato. Garipalli è perciò un’esperienza per conoscere l’Italia in modo veloce e interattivo!

Garipalli è un invito a riscoprire il mondo circostante unendo il virtuale e il reale in un'unica esperienza che farà nascere nuovi, curiosi punti di vista.

Insomma, se avete voglia di guardare alle città italiane con occhi nuovi, giocando e divertendovi, non vi resta che scaricare l’applicazione e cominciare ad interagire e poi vivere, sul campo, un gioco di gruppo!

Per scoprire tutta la l’inventiva del team di Garipalli e per approfondimenti visitate il sito: Garipalli City Escape