Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Bianca Arrighini, CEO e Co-Founder di Factanza

È il momento di catapultarsi nell’universo di Factanza: una start-up che ha come obiettivo quello di informare le nuove generazioni offrendo ai giovani gli strumenti giusti per capire il presente.

Bianca Arrighini, Co-founder di Factanza, ci ha raccontato come lei e Livia Viganò abbiano deciso di affrontare il problema della, presunta, poca voglia di informarsi delle nuove generazioni creando un canale del tutto nuovo pronto a smentire questo luogo comune!

Se dovessimo adeguarci ai linguaggi della generazione Zeta dovremmo seguire, per parlare, spiegare e fare informazione, la regola dell’ELI5, ovvero dell’“Explain like I’am Five”: un nuovo modo di dire, tipicamente social, che i ragazzi e le ragazze usano per sottolineare quando qualcosa non gli è chiaro.

È per questo che i quotidiani prolissi e macchinosi hanno sempre meno successo e hanno tra i propri lettori pochissimi giovanissimi. Factanza nasce con una grande ambizione: spiegare le cose in modo semplice e in 15 secondi attraverso linguaggi e stili tipici del mondo catchy, istantaneo e colorato dei social.

Considerando il numero dei follower e lettori dei suoi canali, possiamo dire senza indugi che Factanza è riuscita nella sua missione!

Divertente, sovversivo, onesto, Factanza è un “posto” dove è palpabile l’inventiva e la purezza di spirito delle giovani founder e del team – ad oggi di 10 persone – che lo hanno saputo costruire.

…e se pensate di non avere più l’età, fate un giro su Factanza! Scoprirete una fonte di informazione utile anche ai “boomer” per scoprire un nuovo punto di vista sulle cose, un nuovo stile informativo e accorciare il gap generazionale con i vostri nipoti, figli, colleghi e amici più giovani!

Per maggiori approfondimenti: About us – Factanza