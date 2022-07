Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Thaly Blanga, Co-founder di Tangerine

Tangerine è una start-up per musicisti emergenti che, entrando in contatto con influencer ed esperti, ottengono un pubblico di ascoltatori altrimenti irraggiungibile.

“Oggi creare musica è molto più semplice di un tempo, ci sono tantissimi musicisti indipendenti che producono e che pubblicano, però questa semplicità -che è un’opportunità- rende molto più difficile farsi sentire all’interno di una produzione massiccia”

Queste le parole di Thaly Blanga, Co-founder di Tangerine, per spiegare il problema da cui è scaturita la mission della start-up. Tangerine, rispetto ai suoi competitors, si distingue per le modalità di strutturazione del suo servizio.

Anzitutto, per essere valorizzati come talent della musica bisogna superare dei criteri di selezione fissati dalla piattaforma per garantire qualità: tutti i musicisti che si uniscono a Tangerine devono essere professionisti qualificati e attivi.

Una volta superato questo step, sarà possibile inviare la propria musica ai Reachers utilizzando crediti chiamati Tee.

Nel nucleo di professionisti ci sono anche i cosiddetti Hypers: producer, talent Scout, Music Ad Expert, Music Trend Setter che aumentare il pubblico dell’artista in questione.

Se i Reachers sono curatori di playlist eccellenti ed influencer, gli Hypers supportano l’artista dando feedback sulla sua musica, consigli sulle attività di marketing o su come realizzare una campagna pubblicitaria social di successo.

Su Tangerine è presente la cosiddetta Arena degli influencer: un artista condivide una traccia sull'arena, tutti gli influencer sono invitati a provarla. Le tracce restano nell'arena per una settimana. Ogni influencer è poi libero di contattare l'artista e creare una proposta su misura per utilizzare la traccia.

Inizia così la collaborazione fra il talent e l’influencer: da Instagram a Tik-Tok, passando per Facebook, la traccia viene sponsorizzata con la campagna di comunicazione più giusta.

Tangerine è una community, un nuovo modello di business, un servizio di supporto reciproco fra artisti, esperti della musica e influencer.

In un mondo pieno di algoritmi continuano a crescere le alternative piene di persone e connessioni imprevedibili… Ecco perché è più facile far nascere nuovi generi e stili musicali con un servizio come questo.

Per maggiori approfondimenti: Tangerineway.com