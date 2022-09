Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Graziano Cavallo Co-founder di HLPY

HLPY è un servizio di assistenza stradale 100% Digital.

Quanti di voi sono sempre in macchina? Dai messaggi che riceviamo sappiamo che siete tanti e sappiamo quanti fastidiosi inconvenienti possono accadere per strada. HLPY è una start-up utile a fronteggiarli nel modo più semplice e veloce possibile.

A raccontarci i servizi offerte da questa start up il co-fondatore di HLPY, Graziano Cavallo:

“L’assistenza stradale viene sempre erogata con un call center e noi abbiamo deciso di rivoluzionare tutto…Attraverso IA e Chatbot riusciamo ad accorciare i tempi di richiesta di assistenza, perché non bisogna più attendere un operatore telefonico ma basta interagire tramite messaggi. Infine, il cliente è messo a parte di tutte le informazioni riguardo al soccorritore e ai suoi spostamenti intercettabili su mappa”.

HLPY non ha bisogno di App da installare, basta un form da compilare in meno di un minuto.

In maniera smart e veloce un operatore vicino al luogo del fermo sarà subito attivato per prestare soccorso in tempi brevi.

Con HLPY nessuna attesa telefonica, comunicazione delle informazioni in maniera istantanea, tempi di intervento certi, mezzo sostitutivo subito pronto all’uso, tutto tramite sms e WhatsApp! Comodo no?

Per informazioni: hlpy | L'assistenza stradale. Digitale per davvero.