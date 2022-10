Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Lorenzo Di Natale Founder di IDEGO

La salute mentale è un tema sempre più sentito.

Lavorare sui propri vissuti risulta però faticoso e difficile…E se la tecnologia ci venisse in aiuto? Come sarebbe una seduta dallo psicoterapeuta in realtà aumentata? I Visori, i sensori e molto altro potrebbero servire a proiettare fuori, quello che ci si tiene dentro?

IDEGO nasce con questa missione: sviluppare tecnologie emotive per la cura psicologica. Un progetto futuristico e sfidante.

Nata nel 2016, l’azienda aiuta la psicologia a proiettarsi nel mondo tecnologie creando strumenti di intervento a disposizione di Psicologi, Riabilitatori e Formatori alla luce delle più recenti innovazioni in ambito tecnologico e scientifico.

Tutti i professionisti di settore possono testare i servizi della start-up prima di adottarli nelle loro terapie.

Oramai è un dato accertato: la Realtà Virtuale può agire efficacemente sui disturbi d’ansia, su deficit cognitivi, sullo sviluppo di competenze motorie e cognitive e molto altro ancora.

Avete mai pensato al fatto che la terapia può essere un luogo phygital, per tutti, entro cui giocare e sperimentare per volersi più bene?

IDEGO, promuove anzitutto questa nuova visione della cura per la propria salute mentale.

Per maggiori approfondimenti: Home - IDEGO Psicologia Digitale