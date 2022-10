Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Anna Rita Mastrangelo Founder di Eattrace

L’insoddisfazione di fronte alle etichette dei cibi al supermercato è cosa nota: quante volte leggendo «100% Bio» o «prodotto interamente in Italia» ci siamo chiesti «ma sarà davvero così?», a quanti farebbe piacere sapere come, dove e quando è stato prodotto un alimento?

Anna Rita Mastrangelo, founder di Eattrace, la cui missione è sensibilizzare i consumatori sui propri acquisti e promuovere le aziende attente alla qualità dei propri prodotti, ha spiegato il senso del suo progetto a partire da un bene di prima necessità indispensabile per tutti gli italiani: la passata di pomodoro.

Sapevate che un barattolo di pomodoro contiene sempre diversi pomodori con diverse provenienze? Una volta giunti al supermercato basterà utilizzare Eattrace e scannerizzare il codice a barre dietro le etichette dei prodotti per capire il percorso che i singoli pomodori hanno fatto per arrivare proprio lì, nel barattolo che stiamo acquistando.

Eattrace è un servizio di tracciamento dei prodotti alimentari nato per andare oltre le genericità delle etichette che leggiamo al supermercato.

Serve per conoscere le aziende trasparenti e scegliere la qualità dei cibi che arrivano sulle nostre tavole in modo semplice e veloce, non solo tramite scansione dei barcode ma anche a casa: l’applicazione e il portale di Eattrace consentono alle persone di informarsi sui marchi che hanno aderito all’iniziativa e che quindi presentano un’offerta certificata e controllata.

Grazie a Eattrace i consumatori diventano anche parte attiva del processo di lavorazione dei prodotti: è possibile inviare i propri feedback e partecipare al funzionamento di trasparenza e qualità della marca.

