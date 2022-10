Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Claudio Carnevali Founder e Ceo di Trackting

Trackting è una start-up nata con l’obiettivo di contrastare furti di auto, moto e bici. Ogni giorno in Italia spariscono più di 120 motorini e 400 auto, Claudio Carnevali -Ceo di Trackting- ha spiegato che il modo migliore per sventare i furti è la tempestività.

La sua idea parte dalla creazione di smart alarm «per rendere impossibile la vita dei ladri!»

Si tratta di un dispositivo intelligente, con Sim integrata e dotato di Gps a canone gratuito; si attiva appena qualcuno tenta di rubare il proprio veicolo e chiama direttamente il proprietario. La sim integrata nel dispositivo si connette all’operatore più stabile nella zona di parcheggio e attua la chiamata.

La chiamata è la chiave per disinnescare il tentativo di furto poiché basta avvicinarsi subito al veicolo per mettere in fuga i ladri.

L’App mobile consente di individuare esattamente la moto o l’auto di proprietà e monitorarla in tempo reale: per la sua posizione, la velocità e la direzione. Il sensore Gps è precisissimo e riduce a zero la possibilità di falsi allarmi.

Per maggiori approfondimenti: trackting.com