Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Matteo Danieli Co-founder di Bending Spoons per Dawn AI

Bending Spoons crea tecnologie e prodotti di avanguardia. Famosi per aver messo in piedi l’app Immuni e Remini, i programmatori e scienziati di Bending Spoons lavorano sempre a idee innovative.

Abbiamo intervistato Matteo Danieli, co-founder della startup, per conoscere meglio Dawn AI, il loro ultimo progetto, un’app futuristica!

Dawn AI è un’intelligenza artificiale che genera arte a partire da input verbali.

Scaricando l’app è possibile scegliere uno stile (realista, surrealista, impressionista, pop) e indicare alcuni parametri come la dimensione e la tecnica dell’immagine (penna, acquerelli, matite, colori a olio ecc.) e dare poi la propria indicazione verbale!

Ad esempio: Rana con cappotto rosso in un oceano in tempesta, oppure Roma in un giorno di pioggia o ancora Uomo con smartphone nello stile di Salvador Dalì.

Il risultato è un’esperienza surreale, artistica e fantasiosa. Provatela! Vi accorgerete che l’unico limite per interagire con Dawn AI è la vostra immaginazione!

L’abbiamo provata anche noi. Questo è il risultato e l’opera:

Per maggiori approfondimenti: dawn.ai