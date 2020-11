Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Marco Righetti founder di 2REC

Marco Righetti è il fondatore e amministratore di iUP, una startup innovativa focalizzata nello sviluppo di applicativi per smartphone di propria concezione.

“La mission è quella di evolvere l’utilizzo degli smartphone verso nuove possibilità. Ed un ambito che senza dubbio poteva (e doveva) essere ancora esplorato è quello dei messaggi audio, che pur essendo entrati nell’uso quotidiano di miliardi di persone in tutto il mondo, ad oggi restano una forma di comunicazione comoda ma allo stesso tempo monotona e piatta, senza alcuna possibilità di personalizzazione. L’idea è nata osservando quanto già avviene con i contenuti visuali, dove da tempo sono disponibili molteplici servizi per la gestione e l’editing d’immagini, video e gif, e molte applicazioni ruotano attorno a questo mondo. La sfida di 2REC è di fare lo stesso in campo audio: offrendo la possibilità di inserire filtri sulla voce, basi di sottofondo e suoni all’interno delle registrazioni (come se fossero delle emoji audio)”.

Immaginate di aver dimenticato un anniversario… con 2REC, potrete farvi perdonare dalla vostra dolce metà inviando un vocale con una bella canzone romantica come sottofondo.

Oppure dovete rendere credibile una scusa per giustificare un clamoroso ritardo con il vostro capo… con 2REC potete applicare il filtro sonoro “traffico” per fingervi bloccati in una colossale coda.

Oppure un ragazzo potrebbe scegliere su 2REC un beat trap per invitare gli amici ad una festa in un locale.

Le applicazioni sono infinite e i risultati molto d’effetto e divertenti.

Se volete provare 2REC è scaricabile gratuitamente dall’App Store e dal Google Play Store. Al momento è in una “versione beta” rilasciata per iniziare a sondare l’accoglienza del mercato, ma già nelle prossime settimane verrà lanciata la versione definitiva:

per iPhone https://bit.ly/2REC_iOS

per Android https://bit.ly/2REC_Android

Marco ci ricorda fuori onda anche traguardi importanti, passati e futuri: "All’inizio di quest’anno siamo stati selezionati dall’ICE (Agenzia per l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane), per rappresentare l’innovazione italiana al Mobile World Congress di Barcellona, la più importante fiera della tecnologia mobile al mondo. Opportunità purtroppo sfumata perché l’evento è stato annullato a seguito dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Tra le esperienze più formative per la nostra startup c’è la vittoria nel 2019 della prima edizione del “Global Startup Program”, un’iniziativa promossa dal MISE che ci ha permesso di partecipare ad un percorso di accelerazione di tre mesi in Silicon Valley presso l’headquarter del Plug & Play Tech Center, uno degli accelerator hub più rinomati al mondo.

Esperienza che avremo l’opportunità di ripetere visto che siamo già stati selezionati per l’edizione 2021 che avrà inizio il prossimo marzo. Inoltre tra poche settimane, saremo al GITEX 2020 di Dubai, la principale manifestazione fieristica dedicata alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione negli Emirati Arabi".

In bocca al lupo 2REC!