Hai perso “105 Start-up!”? Riascolta la storia di Antonio Picozzi, CEO & Founder di PotPot

Finalmente torniamo a parlare di viaggio e turismo!

Quante volte ti è capitato l’ultimo giorno di viaggio di fare il check-out al mattino, ripartire nel pomeriggio e non sapere cosa fare con il bagaglio?

L’ultimo giorno, infatti, è un classico: devi lasciare la camera d’hotel al mattino presto, ma hai ancora una giornata da sfruttare prima di ripartire …e col bagaglio appresso non è il massimo. Neppure molto comodo lasciarlo in hotel e dover tornare a prenderlo per poi andare in stazione o in aeroporto.

Da oggi grazie a PotPot, il servizio innovativo che “alleggerisce” l’ultimo giorno di viaggio, puoi azzerare le tue preoccupazioni lasciando il bagaglio al momento del check-out, organizzare in libertà il tuo ultimo giorno di viaggio e recuperare il bagaglio direttamente nel luogo di ripartenza!

“Abbiamo sviluppato una soluzione a questo problema” - ci racconta Antonio Picozzi, CEO & Founder di PotPot - “un servizio di gestione completa del bagaglio durante l’ultimo giorno di viaggio…diamo quindi la possibilità a chi viaggia di lasciare il bagaglio al momento del check-out, godersi appieno l’ultimo giorno e recuperare poi il bagaglio direttamente nel luogo e all’orario della ripartenza. Il servizio dunque non comprende solo il deposito bagaglio classico presso la reception dell’hotel oppure nei depositi in città, ma anche il trasporto del bagaglio stesso”.

PotPot inoltre è l’ideale per tutti, non solo per chi alloggia in hotel o in strutture ricettive, ma anche per chi alloggia in Airbnb o da amici! Scaricando l’app infatti, è possibile indicare l’indirizzo di consegna del bagaglio, uno slot orario tra quelli disponibili e saranno poi gli addetti di PotPot, tramite una logistica composta da minivan elettrici, a ritirare il tuo bagaglio direttamente in quel punto e a quell’indirizzo e a riconsegnarlo presso i loro depositi nei punti di ripartenza.

L’applicazione inoltre, è fruibile in digitale e garantisce un’esperienza sicura e personalizzata.

Se ti è piaciuta la startup visita il sito potpot.biz, troverai l’accesso diretto all’app scaricabile su iOS o Android e l’accesso per andare sulle pagine social Instagram, Facebook e Linkedin di PotPot.