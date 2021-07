Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Francesco Magagnini, Chief Executive Officer di Kellify

Abbiamo parlato con Francesco Magagnini, CEO di Kellify, la startup che attraverso un mix di intelligenza artificiale e neuroscienza è in grado di mappare le caratteristiche profonde di immagini e video che determinano il gradimento di un contenuto presso un determinato pubblico.

Una modalità che consente di rivelare il magnetismo nascosto tra le foto di una gallery su un e-commerce, le pubblicità più avvincenti, la preview più performante di una serie televisiva, o l’opera d’arte più preziosa in un’asta. Strumento fondamentale nei settori dell’e-commerce, app di dating, annunci immobiliari e second-hand, fashion, beauty e personal care… settori in cui gli stimoli visivi svolgono un ruolo significativo nella cognizione umana. Le immagini infatti, forniscono una rappresentazione vivida e dettagliata dell'ambiente circostante e sono facilmente accessibili e comprensibili a tutti grazie al loro carattere universale e intuitivo e alla capacità di creare un forte impatto emotivo.

Grazie a Kellify se hai un e-commerce, un’app o un brand, puoi sempre stimolare il tuo pubblico di riferimento attraverso immagini avvincenti…

<<Kellify>> ci racconta Francesco Magagnini, CEO della startup <<è un’app italiana nata nel 2018 che si occupa di intelligenza artificiale computer vision, ovvero quelle discipline che permettono agli algoritmi e ai computer, di riprodurre o aumentare funzioni rispettivamente dell’apparato cognitivo umano. Queste tecnologie - in Kellify - permettono di comprendere quali immagini, video e opere d’arte contengono elementi capaci di stimolare l’interesse delle persone…e quindi capaci di portare al successo. Una sorta di marketing gentile in cui lo scopo principale è sintonizzarsi con l’utente e non influenzarli e questo dà risultati che sono ancora maggiori rispetto al vecchio marketing aggressivo in cui le conversioni e l’ingaggio sono sorprendenti>>.

