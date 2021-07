Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Emilio Sassone Corsi, Founder & Chief Executive Officer di Glass To Power

Glass to Power è uno Spin-off dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; un’innovativa startup che, grazie a una nuova tecnologia che fa uso di nano cristalli, può convertire la luce che attraversa le finestre delle case, degli uffici, dei negozi, dei centri commerciali…e la trasforma in energia elettrica.

Il sogno di chiunque abbia rispetto per l’ambiente ed è attento anche agli impatti architettonici.

Ma vediamo più nel dettaglio come funziona questa nuova tecnologia e come viene immagazzinata…

Grazie alla nuova straordinaria rivoluzione tecnologica denominata LSC – Luminescent Solar Concentrator – che fa uso di nano cristalli inseriti in lastre di plexiglass di alta qualità, Glass to Power può convertire la luce solare in raggi infrarossi che vengono poi riflessi all’interno del pannello fino ad arrivare al bordo dello stesso. Qui, una sottile striscia di celle fotovoltaiche al silicio converte i fotoni infrarossi in corrente elettrica con una elevata efficienza.

Sembra magia ma è realtà!

<<La corrente elettrica ricavata attraverso una finestra>> ci spiega Emilio Sassone Corsi, Founder & CEO di Glass To Power <<solitamente viene accumulata da pannelli fotovoltaici tradizionali. La nostra peculiarità è quella di avere realizzato delle nano-particelle di natura inorganica che sono intrinsecamente stabili all’irraggiamento solare senza pericolo di degradazione e che quindi sostanzialmente, possono vivere in eterno all’interno delle lastre di plexiglass. A questo punto le nanoparticelle garantiscono per decine di anni continuità e durata della produzione di energia elettrica, rendendo autonomo l’edificio e accompagnandolo in tutta la sua vita>>.

Il servizio offerto da Glass To Power inoltre, è l’ideale per le serre fotovoltaiche trasparenti in quanto le lastre di plexiglass hanno il vantaggio di essere molto più isolanti da un punto di vista termico…e questo permette di trarre dei vantaggi in termine di raffrescamento e riscaldamento.

Se ti è piaciuta la startup, hai a cuore la salvaguardia dell’ambiente e sei attento agli impatti architettonici, visita subito il sito glasstopower.com!