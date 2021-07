Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Patrick George Cox, co-founder di Foodinghy

Abbiamo parlato con Patrick George Cox, trentino-californiano co-founder di Foodinghy, il primo servizio di food-delivery marittimo che dalla terra ferma arriva al mare permettendoti di ordinare i piatti che preferisci, dal ristorante direttamente alla tua barca!

Da oggi infatti, se ti trovi a bordo della tua barca e non hai voglia di attraccare per andare al ristorante, puoi tranquillamente ordinare e scegliere cosa vuoi mangiare sulla piattaforma Foodinghy. Ti basterà indicare l’orario in cui preferisci ricevere il tuo ordine - dalle 12:00 alle 15:30 - e goderti mare e sole fino all’arrivo, all’orario indicato, del gommone Foodinghy…et voilà, il pranzo è servito!

Ma come nasce il servizio di Foodinghy?

<<L’idea>> ci racconta Patrick <<nasce diversi anni fa in Liguria con Andrea, l’altro co-fondatore, dopo diverse esperienze in barca un po’ frustranti perché nessuno voleva preparare il cibo o portare la schiscetta sempre a bordo. Da qui abbiamo iniziato a chiederci se ci fosse un modo per migliorare l’esperienza a bordo senza dover rinunciare a godersi una giornata di sole e relax in barca con i propri amici, e abbiamo pensato al food-delivery, ora molto conosciuto e immediato. Può sembrare un servizio elitario ma ci sono tante persone in Italia che magari non hanno la barca, ma la prendono a noleggio per la giornata o per la settimana, soprattutto in questo periodo in cui si cercano di evitare troppi contatti e stare con gli amici al tempo stesso>>.

Come fanno i piloti Foodinghy a trovare e raggiungere la barca una volta che l’utente ha effettuato l’ordine?

<<È molto semplice, mentre i piloti sono in viaggio per raggiungere la baia indicata come destinazione, chiamano l’utente per una conferma sui dati lasciati tramite l’ordine, quali il nome della barca e la posizione generale. Inoltre la consegna viene effettuata abbastanza rapidamente grazie al contatto diretto tra l’utente e il pilota Foodinghy>>.

Se ti è piaciuta questa originale startup e cerchi un modo per celebrare e rendere una giornata in barca davvero speciale, segui la pagina Facebook di Foodinghy e visita il sito foodinghy.com