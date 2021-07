Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Camillo Autieri, CEO di Hleut

Abbiamo parlato con Camillo Autieri, CEO di Hleut, una startup collettiva e solidale di acquisto e vendita di beni, che prende il nome da una vecchia terminologia usata nel medioevo per l’assegnazione dei beni utilizzando il lancio di un sasso.

<<La nostra piattaforma>> ci racconta Camillo <<individua beni che vorremmo acquistare, in seguito noi poniamo all’attenzione della community di Hleut i beni al prezzo di mercato ma “scorporati” in quote da € 1 e ogni singolo utente interessato non dovrà far altro che investire il suo euro per l’acquisto del bene posto in vendita. Al momento della vendita dell’ultimo euro che completa il prezzo richiesto dal venditore, la raccolta si ferma e parte automaticamente l’estrazione del biglietto vincitore, il possessore del quale si aggiudicherà il bene. Dopodiché, ha inizio la procedura per far si che il vincitore riceva il bene, ovviamente nelle forme che la legge comporta e senza spese per chi ha investito>>.

Che vantaggi ci sono rispetto alle classiche lotterie?

I vantaggi sono tanti, ad esempio il numero dei partecipanti è limitato poiché al raggiungimento del numero di quote si chiude la raccolta e parte l’estrazione. Ci sono così maggiori probabilità di vincita rispetto alle lotterie che solitamente hanno probabilità 1 su 6 milioni, mentre nel caso di un appartamento da 200mila euro, le probabilità saranno di 1 su 200 mila. Inoltre, vi è la possibilità di acquistare più ticket e aumentare così le possibilità.

Perché Hleut è una piattaforma solidale?

Perché tutti partecipano all’acquisto di un bene: il venditore raggiunge il suo obiettivo di vendita e l’estrazione lo assegna ad una persona che con 1 euro si aggiudica un bene notevole.

