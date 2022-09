Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Fabio Stefanini General Manager di OTOVO Italia

105 start-up inaugura il suo primo week-end di interviste con un tema al momento caldissimo: l’autoproduzione di energia.

Oggi, questa pare la soluzione più efficace per difendersi dalla tempesta del caro bollette

La crisi energetica, l’aumento vertiginoso dei costi sono sotto gli occhi di tutti, problemi che mettono a dura prova aziende, famiglie e i singoli ma, come hanno dimostrato questi tre anni a tu per tu col Covid, le crisi sono anche grandi acceleratori di cambiamenti positivi.

Otovo lo sa bene e per questo offre un ottimo servizio per assistere le persone nell’istallazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle proprie case o aziende.

Pannelli solari di ultima generazione, preventivi immediati, consegna delle tecnologie chiavi in mano ai proprietari, energia pulita; questo e molto altro è Otovo.

“Con una rete di installatori locali, accuratamente selezionato e certificati, utilizziamo una tecnologia avanzata per calcolare il potenziale del tetto dei nostri clienti e formulargli un'offerta personalizzata in tempi rapidissimi. Dopo la vendita seguiamo e assistiamo i clienti non solo fino all'allaccio dell'impianto, ma per tutta la sua aspettativa di vita!”

Fabio Stefanini, general manager di Otovo, ci ha spiegato gli step da seguire per avere un preventivo e ci è stata subito chiara l’enorme potenzialità del servizio: basta indicare l’indirizzo di casa propria sul sito per ricevere un preventivo dettagliato delle potenzialità del proprio tetto. Sia esso interamente di proprietà del cliente o solo una porzione di un palazzo condominiale.

Otovo è alla portata di tutti: proprietari di ville, possessori o affittuari di appartamenti, l’energia del sole è a disposizione di chiunque!

Mai come in questi tempi, l’innovazione legata al modo di produrre energia può essere d’ aiuto alle proprie tasche oltre che per il nostro pianeta.

Per approfondimenti: Un Impianto Fotovoltaico Sul Tuo Tetto | Otovo Italia