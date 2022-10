Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Maria Enrica Angelone Founder di Wallife

Wallife è la prima start-up al mondo in grado di offrire protezione da rischi derivanti da un utilizzo distorto della tecnologia.

Utilizzo fraudolento di conti correnti online, metodi di pagamento digitali e account social…è oramai noto che il furto di dati altamente sensibili - privati e finanziari - è a portata di click ma la consapevolezza dei rischi che si corrono rilasciando dati in internet è ancora molto bassa.

Le misure di protezione autonome (es. fornire solo dati obbligatori, non pubblicare proprie foto sui social, monitorare l’utilizzo da parte dei minori della rete) non sono sufficienti a ridurre la probabilità di potenziali frodi. Perfino la propria identità biometrica può essere rubata.

Da qui la soluzione completamente digitalizzata proposta da Wallife. Una polizza che agisce tramite un’app dedicata progettata per prevenire il rischio di furto dei dati personali dallo smartphone e per mitigare successivamente il danno subito. L’app aiuta anche gli utenti ad avere comportamenti più sicuri e consapevoli dei rischi, stimolando comportamenti virtuosi in materia di identità digitale e cybersecurity.

Per maggiori approfondimenti: www.wallife.it