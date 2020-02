Galeffi a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Galeffi è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il cantante, in passato, scriveva le sue canzoni in inglese: "Le canzoni di Scudetto sono le prime in italiano. Io nasco come rapper, è stato il mio primo approccio alla musica. Ero in fissa con Eminem e 50 Cent. Poi uscirono gli Zero Assoluto, che facevano un rap più pop. Poi c'era il mio vicino che faceva le rime, abbiamo imparato a scaricare le basi e lo facevamo per rimorchiare. Però la mia voce da rap non mi piaceva."

