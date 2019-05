Clementino a 105 Mi Casa: ecco le foto dell'intervista

Stasera, a 105 Mi Casa, insieme a Max Brigante, c'era Clementino!

Il 3 maggio è uscito il suo nuovo disco, Tarantelle, sul quale ha lavorato molto: "Sono contento, infatti ero un po' confuso perché ho scritto tantissimo 70 canzoni, da cui ne ho dovute prendere 14. Ma quando scrivi tanto, le più forti escono" e poi ha spiegato come riesce a scrivere così tanti pezzi: "Innanzitutto bisogna andare a dormire presto. Secondo me anche il viaggiare serve, sono stato ad Amsterdam, a Lisbona, in Cilento, a Napoli, a Ischia. A volte fai solo una strofa, solo una rima, ma quando metti tutto insieme ti rendi conto di cosa è buono e cosa può aspettare."

