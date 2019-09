Fred De Palma a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Fred De Palma è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

La sua canzone, Una volta ancora, è stato un grandissimo successo durante quest'estate: "Succede tutto così di corsa che non ho tempo di assaporare la vittoria. Mi sono preso dei momenti per capire che il mio pezzo andava forte e che questo è un momento importante. Mi sono goduto il successo in maniera tranquilla. Vedendo le persone che cantavano la mia canzone ho capito che stava diventando una super hit."

