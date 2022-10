Joe Bastianich in esclusiva a 105 Take Away per parlare di vino

Joe Bastianich è stato l'ospite eccezionale di questa puntata di 105 Take Away!

L'imprenditore statunitense è stato intervistato da Diletta Leotta e Daniele Battaglia in occasione dell'uscita del suo ultimo libro: “Il grande racconto del vino italiano”. Tante ore di studio e moltissima dedizione sono stati alla base per la realizzazione di un contenuto di così alto livello utile informare il pubblico e per offrire una cultura su un mondo così vasto come quello del vino.

