SCRIVERE E PRODURRE MUSICA? I CONSIGLI DEI COACH DI FUTURE LEGEND

Qualche giorno fa, presso lo studio di registrazione Massive Art, le Future Legend della squadra Trap e Rap, si sono incontrate con i loro coach per un’occasione unica, un “laboratorio” in cui i partecipanti hanno potuto condividere idee che hanno portano a risultati pratici. In questi workshop è stato possibile per dei Teen, vivere il dietro le quinte del lavoro di gruppo con Future Legend, coach, producer e naturalmente con il nostro speaker e mediatore, Dario Spada.

Per scrivere una canzone non ci sono regole, proprio per questo ogni coach ha impostato il lavoro di gruppo in maniera differente; sarà più produttivo scrivere avendo una scadenza da rispettare, oppure scrivere costantemente per non sentirsi mai pressione addosso?

Emis Killa ha detto che le scadenze non fanno per lui, anzi preferisce scrivere sempre, anche subito dopo un album appena uscito, così da avere costantemente pezzi da proporre senza doversi sentire sotto pressione; il suo producer Bossdom ama il contrario: per lui le scadenze sono una salvezza, sentirsi sotto pressione lo aiuta a scrivere ed è solito produrre canzoni anche in 4 giorni...non è il caso del singolo “Rolls Royce”, pezzo che è stato scritto due anni fa insieme ad Achille Lauro, ma che è stato presentato solo in occasione del Festival di Sanremo 2019.

Charlie Charles e Shablo hanno invece fatto luce sulla scena della musica Trap: il primo, giunto durante il boom del nuovo genere è riuscito a cavalcare “l’onda Trap” facendosi conoscere fin da subito, tanto che il suo nome viene ora direttamente associato a questa categoria musicale; il secondo invece, faticando tanto per farsi strada in questo ambiente, nel corso della sua carriera ha iniziato a dedicarsi ad altro, per poi ritornare sui suoi passi dopo l’esplosione della Trap.

I ragazzi di entrambi i team, più che entusiasti di questa opportunità, hanno fatto tesoro dell’esperienza e non solo, nei giorni in cui hanno partecipato ai workshop, hanno registrato il loro 2° inedito per la fase successiva di Coca-Cola Future Legend, traendo ispirazione e mettendo in pratica i consigli emersi durante il lavoro di gruppo.

Ascoltate il 1° inedito delle Future Legend e votate la vostra preferita: il voting sta volgendo al termine e solo 8 dei ragazzi passeranno alla seconda fase e potranno presentare il 2° inedito!

Il loro futuro è nelle vostre mani!

Prossimo appuntamento in onda con Future Legend sabato alle 17.40.

Tutti gli inediti della Future Legend in gara sono ascoltabili sulle webradio di Radio 105: 105 TRAP, 105 RAP ITALIA, 105 2K & MORE!, 105 HIPHOP.

Ricordate di sostenere la vostra Future Legend preferita inquadrando il QR code presente sulle lattine o bottigliette di Coca-Cola: inserendo il codice promozionale potrete ascoltare gli inediti delle Future Legend e votarli. Così facendo parteciperete anche ad un “instant win”. In palio biglietti per i concerti e tanti meet&greet.

