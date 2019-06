LE FUTURE LEGEND PER LA PRIMA VOLTA SUL PALCO!

Inizia l’estate e Radio 105 si prepara ad incontrare i propri ascoltatori in giro per l’Italia portando a eventi speciali e festival tanta musica, personaggi, divertimento e anche nuovi talenti da conoscere.

Il primo appuntamento da non perdere è al GruVillage 105 Music Festival.

Venerdì 21 giugno andrà in scena presso la località di Grugliasco (To), una grande serata firmata Radio 105 con la partecipazione di artisti a cui l’emittente è molto legata, amatissimi dal pubblico dei più giovani.

Sarà una serata speciale anche per gli 8 giovani talenti che si stanno mettendo alla prova in “Coca-Cola Future Legend”, la prima music battle in lattina, che avranno l’opportunità di esibirsi per la prima volta su un palco di grande rilievo e potranno fare da opening all’attesissima serata.

Saranno i rappresentanti rimasti in gara per i team di ciascun genere a far ascoltare per la prima volta dal vivo i due brani inediti prodotti insieme ai loro celebri coach e i loro producer: per il team pop di Irama si esibiranno Edoardo e Margot, per la squadra rap di Emis Killa ci saranno Mathìs e True Skill, per il team soul di Annalisa si metteranno alla prova Eddie Brock e Mikesueg e per la squadra trap di Charlie Charles il palco sarà tutto per JBarton e Madblow.

La loro esibizione sarà seguita da vicino proprio dai fan che stanno seguendo la “music battle” e stanno votando la propria Future Legend preferita tramite il QR Code presente sulle lattine e bottigliette Coca-Cola. Il sottopalco della Gru Village Arena sarà loro per tutta la serata!

Dopo l’esibizione della Future Legend, presentati da Fabiola e Dario Spada, saliranno sul palco della serata 105 ON STAGE: Benji & Fede, Elodie, The Kolors e Mondo Marcio; la festa inizierà proprio con l’esibizione di quest’ultimo, tra i primi artisti a portare il fenomeno dell’hip hop italiano al grande pubblico. La scena passerà poi a Stash, Alex e Daniele – i The Kolors – che si esibiranno sulle note di alcuni loro cavalli di battaglia fino alla recente “Pensare male” in coppia con Elodie. Sarà proprio l’artista romana, sofisticata interprete dalla voce soul, a intrattenere il pubblico presente con alcuni tra i suoi brani più conosciuti.

Gran chiusura con Benji & Fede, idoli dei giovanissimi e artisti da milioni di follower.

La serata sarà eccezionalmente gratuita.

Tutte le info su: https://www.gruvillage.com/artista/105-stage

Vi aspettiamo il 21 giugno (data che coincide anche con la festa della musica che si tiene ogni anno per celebrare il solstizio d'estate)! Intanto continuate a votare la vostra Future Legend preferita; è solo grazie ai vostri voti che i talenti in gara potranno accedere alla tanto attesa finale.

Per sostenerli inquadrate il QR code presente sulle lattine o bottigliette di Coca-Cola: inserendo il codice promozionale potrete ascoltare gli inediti delle Future Legend e votarli. Così facendo parteciperete anche ad un “instant win”. In palio biglietti per i concerti e tanti meet&greet.

CONCORSO “FUTURE LEGEND”. VALIDO DAL 17 DICEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2019. MONTEPREMI 53.700,00 EURO. REGOLAMENTO DISPONIBILE SUL SITO WWW.COCA-COLA.IT