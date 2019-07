Grande debutto di Future Legend a Battiti Live 2019 nel cuore di Vieste e... “nel cuore della musica”!

Quello appena passato è stato un week end indimenticabile per le Future Legend del Pop e del Soul.

Edoardo, Margot, Eddie Brock e Mikesueg si sono esibiti nel cuore di Vieste, su un palco allestito in un luogo incantevole di fianco al mare, con una piazza stracolma di gente aprendo la serata ad artisti di altissimo livello.

Un debutto, quello del 30 giugno, sia per le Future Legend che per Coca-Cola a Radionorba Battiti Live, una realtà unica che rappresenta ormai l’evento musicale più importante dell’estate in Italia.

Alla vigilia della tappa di Vieste il team di Coca-Cola aveva dichiarato: “Sarà la prima volta di Coca-Cola a Battiti Live e sarà la prima volta che le Future Legend arrivate in semifinale si esibiranno ad eventi così importanti. Porteremo ad ogni tappa la musica di 8 giovani artisti che con i loro inediti avranno l’onore di aprire - nel pre-show - le serate dei più grandi artisti del momento. Si troveranno per tutta l’estate realmente “nel cuore della musica”, sarà una tappa fondamentale del loro percorso…“.

Domenica i primi a salire sul palco sono stati Eddie Brock e Mikesueg del team Soul. Annalisa ha voluto introdurre la loro esibizione con un video-messaggio nel quale ha evidenziato le caratteristiche dei suoi giovani talenti del team soul. Non è stato da meno Irama, coach del team pop, che ha introdotto le esibizioni di Edoardo e Margot.

Irama è stato tra i protagonisti anche della serata - presentata da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci – che ha visto le esibizioni di Mahmood, il Volo, Gigi D’Alessio, Guè Pequeno, Boomdabash, Giusy Ferreri, Takagi e Ketra, Elodie, Levante, Mondo Marcio, Luchè e Gabry Ponte.

Domenica prossima il Battiti Live farà tappa a Brindisi. Sul palco nel pre-show il team Rap con Mathìs e True Skill e il team Trap con Jbarton e Madblow.

Se siete in zona non perdete l’appuntamento live! In alternativa seguite il racconto dell’estate delle Future Legend on air e sui social e sito di Radio 105 e Coca-Cola e tramite le dirette IG sul profilo di Radio Norba ogni domenica a partire dalle 19.20 ca..

E per continuare a sostenere le Future Legend? Ecco cosa fare...

Photo credits - Simona Bettazzi