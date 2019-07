Le squadre del Rap e del Trap di Future Legend sul palco di Battiti Live 2019 a Brindisi

Decine di migliaia di cuori hanno battuto all’unisono per ore. Battiti Live si conferma spettacolo di altissima qualità in grado di coinvolgere il pubblico, composto da giovani, adulti, famiglie, dal primo all’ultimo minuto… compreso il pre-show nel quale si sono esibite le Future Legend della squadra del Rap e del Trap.

Mathis, True Skill, Madblow e JBarton si sono alternati sul palco. Ognuno di loro ha presentato due inediti, il primo, con il quale ha affrontato la prima fase della “music battle” e il secondo, che potrete ascoltare a votare fino a fine agosto sulla piattaforma di Coca-Cola:

Mathìs (Team Rap)

1) La prima volta

2) Benzo

True Skill (Team Rap)

1) Michele

2) Distanze

Jbarton (Team Trap)

1) Two Weeks (With No Phone)

2) Toreo

Madblow (Team Trap)

1) Non capisco più niente

2) Il vicino di casa

Anche in questo seconda tappa i coach dei due team, Emis Killa e Charlie Charles, hanno voluto far sentire i loro sostegno ai giovani talenti che stanno seguendo da mesi, con un video-messaggio che è servito a presentarli al pubblico di Brindisi.

Domenica 14 luglio Battiti Live farà tappa nella bellissima Trani. Sul palco nel pre-show il team Pop e il team Soul.

Se siete in zona non perdete l’appuntamento live! In alternativa seguite il racconto dell’estate delle Future Legend on air e sui social e sito di Radio 105 e Coca-Cola e tramite le stories IG sul profilo di Radio Norba, su quelle delle Future Legend e dei coach ogni domenica a partire dalle 19 ca.

E per continuare a sostenere le Future Legend? Ecco cosa fare...

CONCORSO “FUTURE LEGEND”. VALIDO DAL 17 DICEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2019. MONTEPREMI 53.700,00 EURO. REGOLAMENTO DISPONIBILE SUL SITO WWW.COCA-COLA.IT