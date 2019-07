Battiti Live 2019 gran finale: sul palco di Bari gli 8 semifinalisti di Future Legend con l’anteprima del loro terzo inedito!

Dopo il successo delle prime quattro tappe a Vieste, Brindisi, Trani e Gallipoli, il Radionorba Battiti Live si appresta a vivere un’ultima grande notte di musica e spettacolo.

Domenica 28 luglio a Bari il gran finale dello show. Anche quest’anno il cuore della musica batterà forte sul lungomare del capoluogo della Puglia: il grande palco di Radionorba sarà infatti allestito sul molo San Nicola, nel luogo simbolo di Bari.

E’ stata un’edizione straordinaria, la diciassettesima, l’ultima prima di “raggiungere la maggiore età”, come ha spesso sottolineato il presidente di Radionorba Marco Montrone. Un’edizione però che ha segnato la definitiva consacrazione di Battiti Live come evento televisivo di tutti gli italiani. Il clamoroso successo che il programma sta ottenendo in tv su Italia1 la rende davvero un’edizione speciale.

E un’edizione speciale non può che chiudersi in modo speciale, con un grandissimo cast, di valore internazionale. Tra gli artisti che saranno chiamati sul palco dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci ci sono infatti due star internazionali: Ofenbach ed Lp.

Grande attesa anche per Alessandra Amoroso, che quest’anno festeggia i 10 anni di carriera, caratterizzati dalla pubblicazione di album e singoli di successo e tour sempre sold out. A Bari si esibirà anche con i suoi amici e colleghi Boomdabash, con cui ha collaborato quest’estate nel “Mambo salentino”, autentico tormentone, ai primi posti in tutte le classifiche.

C’è un esordio assoluto sul palco di Battiti, a Bari, che sta generando una grandissima attesa. E’ quello dei Maneskin, fenomeno rock esploso da un paio d’anni, capaci di conquistare 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro e, nell’ultimo anno, di collezionato 66 date sold out (con oltre 135.000 presenze).

Torna anche a Bari il fenomeno musicale di quest’anno, Achille Lauro, con la sua “Rolls Royce” e gli ultimi singoli estratti dall’album che gli ha fatto svoltare la carriera, “1969” ed anche Annalisa, con la sua nuovissima “Avocado toast”, ed Elodie, con “Margarita”, il suo singolo estivo.

Il gran finale del Battiti Live porterà sul palco anche alcuni grandissimi della musica italiana, partendo da Francesco Renga, Max Pezzali, Fabrizio Moro.

E ancora, Elettra Lamborghini, Joey, Francesco Gabbani, Dark Polo Gang e Gabry Ponte con la sua discoteca italiana.

Prima dell’esibizione delle 21.00 dei big il consueto pre-show di Battiti Live.

Nel corso delle prima quattro tappe, sul palco, durante l’ora che precede l’esibizione dei big si sono alternate le Future Legend dei team di Irama, Emis Killa, Annalisa e Charlie Charles. Per la tappa conclusiva di Bari saranno presenti tutti gli 8 semifinalisti che presenteranno in anteprima al pubblico il loro terzo inedito, quello con il quale solo quattro di loro si sfideranno, a partire da settembre, per la fase finale della music battle.

Si annuncia un week end di grandi emozioni e tanta musica!

Se siete in zona non mancate all’appuntamento, altrimenti seguitelo sui social di Radio Norba e il 7 agosto, in differita, su Italia1.