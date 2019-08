Grazie Battiti Live, grazie Puglia!

Si è chiusa domenica 28 luglio con migliaia di persone in festa la quinta e ultima tappa del Radionorba Battiti Live 2019. Un’edizione straordinaria che ha segnato anche la definitiva consacrazione dello show a livello nazionale e che ha fatto registrare numeri strepitosi in piazza e in tv, su Italia Uno.

Miglior finale non poteva esserci anche per le 8 Future Legend che si sono esibite su un palco allestito sul lungomare di Bari pieno di gente arrivata da ogni angolo d’Italia.

Edoardo e Margot per la squadra del Pop di Irama, Mathis e TrueSkill per quella del Rap di Emis Killa, EddieBrock e Mikesueg per il Soul di Annalisa, Madblow e Jbarton per il Trap di Charlie Charles hanno presentato in anteprima al pubblico di Bari, nel corso del pre-show di Battiti Live, il loro terzo inedito.

Si tratta di un brano che solo le 4 Future Legend che passeranno all’ultima e terza fase della musica battle, avranno modo di finalizzare, a settembre, al Coke Studio di Milano con il proprio coach e producer. Con questo brano i 4 finalisti si sfideranno poi per conquistare il titolo di “Final Future Legend”.

Aspettando il verdetto di fine mese (le votazioni relative alla fase “semifinale” si concluderanno il 28 agosto) i giovani talenti di Future Legend si godono ancora la scia di adrenalina e notorietà che Battiti Live ha regalato loro.

Il loro giudizio su questa esperienza è unanime: emozionante e utilissima. Ciascuno di loro, tappa dopo tappa, è cresciuto e ha ricevuto tantissima energia dal pubblico e feedback anche da parte degli addetti ai lavori. Nulla di più utile per chi vuole costruire il proprio futuro nell’ambito della musica e trasformare il proprio sogno in realtà!

Per loro sarà un’esperienza indimenticabile, resa ancora più speciale dall’accoglienza riservata ai giovani artisti dallo staff di Battiti Live a cui vanno i ringraziamenti di tutti.

