Come sarebbero i figli delle ex coppie famose se non si fossero mai lasciate?

Le coppie vip si lasciano e si prendono in continuazione. Ci sono alcuni personaggi la cui storia d'amore è rimasta, però, nei cuori di tutti i fan, anche se oggi conducono vite separate. Basta pensare a Brad Pitt e Jennifer Aniston... i rotocalchi parlano ancora di un loro possibile ritorno.

Partendo da qui, Hidreley Diao - contributore del magazine BoredPanda - ha pensato di utilizzare l'intelligenza artificiale per far vedere a tutti come sarebbero stati i figli delle star se non si fossero mai lasciati. Il risultato è sorprendente.

(Fonte: Boredpanda - Credit photo: Instagram/hidreley)