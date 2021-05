Mai tirare fuori le foto da adolescenti: guardate che look imbarazzanti!

La moda riflette il gusto attuale, ma se vi vestite come vostra nonno o nonna, forse potreste sembrare ridicoli, a meno che non vada forte il vintage in quel momento. Ad ogni modo da adolescenti abbiamo avuto tutti una cosa in comune: andavamo in giro vestiti male e pettinati peggio. Si tratta proprio di una cosa scientifica, in quell’età che va dai 12 ai 18 anni non si ha il minimo senso del gusto, si copiano cose viste in giro e si mixano con risultati inquietanti e va bene così: brutto e contento.

Non parliamo neanche delle sedute dal parrucchiere, da ragazzini ci presentiamo con le foto dei nostri idoli ritagliate dalle riviste e sfidavamo il nostro hair stylist: “Voglio diventare così?” E nulla poteva farci desistere. Immaginatevi oggi che le foto sono a portata di click, quante mostruose testimonianze lasceranno gli adolescenti ai posteri! Per ora godiamoci questi look anni ‘80 scorrendo la gallery.