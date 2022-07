Damiano Carrara si è finalmente sposato con Chiara Maggenti

Finalmente sposi! Chiara Maggenti e Damiano Carrara si sono finalmente sposati dopo diversi ritardi dovuti prima alla pandemia e poi a un piccolo incidente domestico capitato alla promessa sposa. Dopo 3 anni di amore incondizionato, hanno suggellato il loro sentimento. Il rito religioso è stato celebrato nella Basilica di San Frediano a Lucca con parenti e amici intimi. Il look di entrambi era tradizionalissimo ed elegante: smoking per lui e vestito bianco a sirena più strascico per lei. Presente insieme alla dog sitter anche il loro cane Paco. Gli sposi si sono fermati a fine cerimonia per i saluti e le foto di rito, per poi recarsi per il ricevimento a Valle di Badia, un antico borgo in provincia di Pisa. Qui si è svolta la festa, tra gli ospiti erano presenti anche Katia Follesa e Angelo Pisani. Dopo l'aperitivo a base di finger food e la prelibata cena, c'è stato l’atteso momento della torta, altissima e circondata da fiori, ovviamente realizzata dallo stesso Carrara.

"Ormai ci siamo, non so quante volte abbiamo immaginato questo momento insieme e adesso sta per avverarsi davvero – aveva preannunciato Damiano – Finalmente questo sogno che abbiamo desiderato tanto diventerà realtà". Sui social, grazie agli invitati, circolano molti scatti che testimoniano la grande giornata di festa e amore: sfoglia la gallery per vederli!