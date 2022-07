Brad Pitt torna sotto i riflettori ed è in splendida forma: ecco le foto!

Brad Pitt è riapparso in pubblico e lo ha fatto a Parigi per la premiere del film Bullet Train il film d’azione che uscirà nelle sale italiane il 25 agosto. L’attore dopo i rumors sulla sua malattia e l’imminente ritiro dalle scene è apparso in uno splendido abito color pesca, ammaliando tutti come sempre, nonostante i suoi 58 anni. Il divo si è presentato in ritardo all'incontro con la stampa internazionale, ma tutto gli è stato subito perdonato, non appena ha sorriso.

Durante l’intervista Pitt ha parlato ovviamente del film che a suo dire è stata un’ancora di salvezza: "La sceneggiatura di Bullet Train è arrivata durante la pandemia quando in tutti c'era una specie di depressione e le persone stavano quasi impazzendo. Ho cominciato a leggerla e quando sono arrivato al personaggio di Bad Bunny ho cominciato a ridere ad alta voce”. Il film è l’adattamento adattamento del romanzo del 2010 "I sette killer dello Shinkansen", scritto da Kōtarō Isaka, racconta di cinque assassini che si ritrovano su un treno diretto da Tokyo a Morioka con solo poche fermate in mezzo. Durante il viaggio, i cinque killer scoprono che ognuno di loro è lì per la stessa missione e che dunque quel treno super moderno per loro diventerà l'arena in cui sopravvivere.

Parlando del suo personaggio, Pitt ha raccontato: “Ladybug è un po' uno scemo, un killer in crisi esistenziale che ha alle spalle un esaurimento nervoso forse anche per quello che gli è successo di negativo sul lavoro. Uno però che dopo un paio di mesi di terapia pensa di avere tutte le risposte e che la sua vita possa ora tornare ad essere piena. E crede anche, lui che è un assassino, che le cose si possano risolvere pacificamente”. Insomma per Pitt questo film ha significato leggerezza e rinascita e lo sarà anche per il pubblico, secondo lui: “È un divertente thriller d'azione con elementi pazzi e roboanti, ma anche una meditazione sul destino". Insieme a Brad Pitt, al film hanno partecipato Joey King, Brian Tyree Henry, Aaron Taylor-Johnson e Kelly McCormick, per un cast all’insegna delle risate.