Demi Moore in costume a 59 anni fa ancora sognare

Demi Moore ha 59 anni e fa ancora sognare con il suo fisico invidiabile. Recentemente sono apparse sul suo profilo Instagram alcune sue foto in costume intero bianco per sfoggiare un pezzo della sua nuova linea di costumi da bagno: le immagini sono mozzafiato. I costumi disegnati dall’attrice sono all’insegna dell'inclusività e con un design ispirato agli Anni 30, 40 e 50. La prima modella per il lancio della collezione è proprio lei stessa, per la gioia degli ammiratori. Nonostante stia per compiere 60 anni, Moore non fatica a sfoggiare il suo corpo, ne è orgogliosa e ha scelto di tenere i capelli lunghi, nonostante l’avanzare del tempo: “Ricordo di aver sentito qualcuno dire che quando le donne invecchiano, non dovrebbero avere i capelli lunghi. E questo modo di pensare mi è rimasto impresso – ha spiegato -. Ma chi lo dice? Per me, beh, se possono crescere e stanno bene, allora perché non dovremmo averli lunghi? Non mi sento a mio agio con regole che non sembrano avere alcun significato o giustificazione reale”. I tempi sono decisamente cambiati, le donne non hanno più paura di invecchiare e mostrano i segni del tempo con un certo orgoglio (vedi Sharon Stone e il suo topless).