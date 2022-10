In bici da Milano a Capo Nord: Riccardo Oliva è tornato ed ecco cosa ha visto

Riccardo era partito questa estate

Ne abbiamo parlato questa estate, quando Riccardo Oliva era in procinto di partire per la sua folle avventura: pedalare per migliaia di chilometri per raggiungere l’affascinante Capo Nord, in Norvegia, a bordo della sua bicicletta. Un ‘esperienza folle? Sì, ma che soddisfazione. Il Milanese imbruttito lo ha intervistato al rientro della sua impresa; non tutto è andato come previsto, ma sicuramente le immagini che ha raccolto dimostrano che ne è valsa la pena: “Ci ho messo meno di quanto pensassi ad arrivare a Capo Nord – racconta Riccardo – , solo 64 giorni invece di 70/80. I problemi non sono mancati: quando sono arrivato in Polonia ho avuto la febbre, in Finlandia e Lapponia mi sono beccato la tendinite (che mi sto ancora trascinando)”.

Riccardo ha fatto degli incontri speciali in viaggio

In un viaggio così, in solitudine, gli incontri che fai sono fondamentali: “In Polonia sono stato male, mi è venuta la febbre muscolare (che solitamente viene agli sportivi, quando fai uno sforzo eccessivo per parecchio tempo) e avevo paura di dover tornare a casa. In quei giorni ho rallentato un po' e tra Varsavia e Vilnius ho incontrato tre famiglie polacche e due lituane che mi sono rimaste dentro. Una di queste mi ha dato il posto per piazzare la tenda e ha organizzato anche una grigliata in mio onore. Mi hanno dato cibo, acqua, doccia, elettricità. Quando me ne sono andato ci siamo messi tutti quanti a piangere, è stato davvero un bel momento”.



L’obiettivo era l’aurora boreale

Il momento più emozionante per Riccardo è stato vedere l’aurora boreale, non per niente il suo obiettivo era Capo Nord da cui si può godere di questo spettacolo. La tendinite, la pioggia, la stanchezza e gli incidenti, sono valsi lo spettacolo. Sfoglia la gallery per vederlo con i tuoi occhi.