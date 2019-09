Questa ragazza riproduce le foto di modelle nella realtà... il risultato è esilarante

Renata Neia è una signora brasiliana che ha preso qualche chilo di troppo con la sua seconda gravidanza. Da allora si è messa a dieta per apparire al meglio... fino a quando ha deciso di non preoccuparsi più del peso e di mostrarsi in tutta la sua bellezza. La donna ha iniziato a farsi fotografare nelle pose più strambe, riprendendo gli scatti di modelle e influencer della rete, che appaiono sempre bellissime e in splendida forma. Il suo è un modo per far vedere il lato reale delle cose.

Il risultato è molto divertente e Renata ha riscosso un grandissimo successo. Il suo profilo Instagram è sempre più seguito ed è un esempio di body positivity.

Sfoglia la gallery per vedere le pose divertenti di Renata.

(Credits photo: Instagram/renata_neia)