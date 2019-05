Per questo week end si prevedono... tuffi spettacolari! (e tanto tifo per Alex De Rose)

Alessandro De Rose, 26 anni, calabrese d’origine, triestino d’adozione, è l’unico atleta azzurro dell’High Diving, i tuffi dalle grandi altezze, spettacolare ed emozionante disciplina che richiede grande concentrazione e tanto, duro allenamento.

Lo abbiamo conosciuto lo scorso anno a Polignano a Mare, uno dei luoghi più incantevoli d’Italia, dove era già un idolo!

Tanto affetto nasce nel 2017, quando Alessandro ha conquistato la vittoria della tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series, la prima assoluta della sua carriera. Da allora è stato “adottato” da tutto il paese che ogni anno lo aspetta e fa il tifo per lui. E lo scorso anno ci siamo uniti anche noi alla tifoseria!

Il 2018 non è stata però la sua annata migliore; qualche alto e basso ha portato Alessandro a qualificarsi nuovamente come atleta wildcard per Red Bull Cliff Diving World Series 2019. Alessandro ha così partecipato alle prime tre tappe della competizione a El Nido nelle Filippine ad aprile, a Dublino a maggio e ora nella sua amata Polignano a Mare il 2 giugno.

Ma cosa significa essere un Cliff Diver? Tra vertiginose altezze, duri allenamenti, viaggi in giro per il mondo e periodi di quotidiana normalità…

Questo week end Ylenia, inviata speciale di Radio 105 alla Red Bull Cliff Diving World Series, incontrerà Alessandro e ci farà scoprire come il “nostro” atleta affronta l’emozione di lanciarsi in acqua dal tetto del mondo e molte altre curiosità.

Non perdetevi i collegamenti in onda con le interviste e gli aggiornamenti da Polignano a Mare, sabato 1 e domenica 2 giugno alle 18.30 ca. su Radio 105. Vi terremo aggiornati anche sui nostri social (tenete d’occhio le Instagram Stories!). E, se siete in zona, raggiungeteci!

Tutte le informazioni su: www.redbullcliffdiving.com