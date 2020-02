Elodie racconta la sua infanzia difficile: “Vengo dalla periferia, in casa c’era violenza”

Per la prima volta Elodie parla del suo passato. La cantante ha avuto un’infanzia difficile: è nata e cresciuta al Quartaccio, un quartiere all’estrema periferia di Roma, una zona difficile dove la giovane ha dovuto imparare a difendersi da sola. I suoi genitori si sono separati quando lei era piccola: “A casa c’era violenza – ha raccontato in un’intervista a Vice – cercavo di proteggere mia sorella più piccola. I miei genitori hanno pensato a come ricominciare la loro vita al di là del fatto di essere genitori. Io sono stata molto arrabbiata con la mia famiglia”.

Elodie aveva dunque un rapporto difficile con i suoi e viveva senza regole: “A 14 anni potevo pure tornare alle 6 del mattino e nessuno mi diceva niente”, ha raccontato nell’intervista video dove mostra anche il quartiere dove ha vissuto, prima di trasferirsi a Lecce. In questa città ha provato a ricominciare con uno dei suoi primi lavori, la cubista: “Era il lavoro che faceva mia madre e quando l’ho scoperto mi sono arrabbiata – ha detto – pensavo fosse un lavoro da donna poco di buono”. Eppure è in quel periodo che ha imparato davvero a difendersi quando allungavano le mani: “Io sono coatta, ho spaccato mani, telefoni – ha detto – la borgata mi è servita”

Alla fine è arrivata la svolta: Elodie è riuscita a realizzare il suo sogno, quello di cantare. All’inizio è stata dura, dopo aver ricevuto un secco no da X-Factor. Poi ha ottenuto il suo riscatto con Amici: “Facciamo finta che i talent siano quartieri: i Parioli e il Quartaccio – ha spiegato - Amici è la casa popolare, X Factor è il talent chic”. Ecco il post con il quale la cantante ha informato i fan di questa intervista, pubblicando una foto con sua sorella.

