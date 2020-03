Niall Horan sulle carriere da solista degli One Direction: "Non c'è competizione"

Il 13 marzo 2020 uscirà "Heartbreak Weather", il nuovo album di Niall Horan. E il cantante è tornato a parlare del suo rapporto con gli altri membri degli One Direction.

Già qualche giorno fa aveva descritto gli altri ragazzi come "fratelli per la vita", paragonandoli al cast di Friends. E, intervistato da GQ, ha raccontato come sono, ad oggi, i loro rapporti.

Parlando delle loro canzoni da solisti, Niall ha confessato che tra loro non si chiedono consigli: "È strano ma non lo facciamo mai. Tutti ci mandiamo messaggi quando escono, ma non prima che vengano pubblicate."

In realtà, però, non è questione di competizione: "È il completo opposto. Non ci diciamo persino quando sono le date di uscita, così finiamo per bombardare le classifiche nello stesso momento, cosa che probabilmente non ci fa bene individualmente parlando. La gente mi dice sempre: 'È una trovata pubblicitaria che tutti fate uscire gli album nello stesso momento?'. Letteralmente no."

Quindi, il cantante ha spiegato che spesso le uscite si trovano sovrapposte perché lavorano come lavoravano quando erano nella band: "È perché siamo tutti abituati allo stesso ciclo. Fai uscire una canzone a settembre o ottobre, poi l'album a fine anno e il tour l'anno successivo. Così facevamo nella band."

Niall ha anche confessato chi è il membro degli One Direction con cui parla di più: "Parlo molto con Louis. Cerchi di restare specialmente in contatto con i ragazzi che hanno figli, per vedere come sono."

Invece, con Zayn, i rapporti sono più freddi: "Sin da quando lo conosco, Zayn è sempre stato l'uomo più difficile con cui restare in contatto. Abbiamo avuto un litigio qualche anno fa e, a essere onesto, è semplicemente come funziona la dinamica: ci sono persone di cui sei amico e altre no."

