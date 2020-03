Elettra Lamborghini in quarantena con Afrojack, che le riempe la casa di rose

Elettra Lamborghini sta passando la quarantena insieme al fidanzato e futuro marito Afrojack.

In occasione del loro mesiversario, Afrojack si è dimostrato romanticissimo e ha riempito casa con tantissime rose, che Elettra ha fotografo e postato nelle sue Instagram Stories.

La cantante sta restando molto in contatto con i fan grazie ai social e ogni giorno racconta come passa le sue giornate, cercando di tenersi occupata durante l'isolamento. Maschere, film insieme al fidanzato e anche momenti in cui organizza il suo matrimonio: Elettra sta documentando tutto quello che fa in casa.

E proprio come per tutte le altre sue attività, Elettra ha mostrato la sorpresa che le ha preparato Afrojack: un enorme orso di rose rosse, un bellissimo mazzo di fiori rosa e una scritta romanticissima.

Vi è piaciuta la sorpresa di Afrojack ad Elettra Lamborghini?

