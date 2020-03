Giovane chitarrista romano suona Morricone in una Piazza Navona deserta: il video che emoziona

Jacopo Mastrangelo ha diciotto anni, vive a Roma ed è uno studente del liceo classico: come per tanti suoi coetanei, anche per lui la scuola ha chiuso i battenti a causa dell’emergenza Coronavirus. In questo periodo di quarantena il giovane ha così deciso di dedicarsi di più alla sua passione per la musica e per la chitarra.

Negli ultimi giorni Jacopo ha pubblicato sui social alcuni video che lo ritraggono mentre esegue dei brani su una terrazza che affaccia su Piazza Navona, una delle più belle piazze romane che in questo triste periodo è deserta. Niente più giostre per i bambini, niente più aperitivi sui tavoli all’aperto dei bar, niente più turisti che si scattano selfie davanti alle meravigliose fontane: in questo periodo il tempo a Piazza Navona sembra essersi fermato e regna un silenzio surreale che è stato spezzato solo dal suono della chitarra di Jacopo.

Il giovane ha suonato una parte della colonna sonora di “C’era una volta in America”, una delle più belle tra quelle composte dal grande maestro Ennio Morricone. Il video di questa sua performance è stato poi condiviso sui social ed è ben presto diventato virale per la sua forte carica emotiva, mentre Jacopo è già diventato una star del web.