Gli Hanson spiegano il significato di “Mmmbop”

Vi ricordate gli Hanson, i tre fratellini biondi diventati famosi con il tormentone intitolato “Mmmbop”? Correva l’anno 1997 e un’intera generazione ha cantato il ritornello di quella canzone senza sapere cosa significasse. Da allora sono passati molti anni e finalmente i tre fratelli originari dell’Oklahoma hanno deciso di spiegarne il significato.

In un’intervista per E! News, Isaac, Taylor e Zac Hanson hanno detto: “La parola esprime il fatto che il tempo passa molto velocemente. Mmmbop ti dice ‘Vai ora, vai ora, vai ora, perché in un momento, in un Mmmbop, la vita sarà finita. Non perdere occasioni’ – hanno puntualizzato per poi concludere - Ti esorta a dedicarti a quello che davvero conta per te, perché il resto del mondo è solo dolore”.

In sostanza, la hit degli Hanson contenuta nel loro album d’esordio, “Middle Of Nowhere”, è un moderno carpe diem che invita a non sprecare le occasioni perché la vita è breve.