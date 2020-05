Elettra Lamborghini in accappatoio sexy ricorda la sua esibizione a Sanremo 2020

Elettra Lamborghini ha voluto salutare i suoi follower con un video tutto pepe. La cantate viene ripresa in video con addosso un semplice accappatoio bianco. Questo è bastato ad animare i fan, che si trovano in quarantena da due mesi ormai. Elettra guarda la telecamera con fare ammiccante, muove il corpo, poi si sente una voce fuori campo che le grida: "A bona" e lei ringrazia lanciando un bacetto con il dito. Un modo sexy per essere sempre presente.

Il video ha fatto il giro della rete facendo impazzire tutti. Nel post, la cantante ha voluto anche ricordare la sua esibizione di Sanremo, quando è salita sul palco dell'Ariston con la canzone "Musica (e il resto scompare)", dicendo che è stata una cosa epica. "Beh.. visto quest'anno demmerdah siamo tutti d accordo che la mia presenza a Sanremo é stato il vostro momento preferito del 2020?! EPIKOH... effettivamente musica ed il resto é scomparsoh.... ma non ho mai smesso di sorridereeeeeeeeeeeee", questo il commento che accompagna il video sexy.